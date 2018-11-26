"Это магия": в сети восхитились выступлением Кухар и Стоянова на "Танцах со звездами"

Екатерина Кухар и Александр Стоянов станцевали в эфире шоу / https://www.youtube.com/Танці з зірками

Финалисты проекта "Голос страны" Вера Кекелия и Роман Дуда выступили в прямом эфире финала "Танцы со звездами" с премьерой новой песни "Тобі". Чувственный контемп под их живое исполнение станцевали украинские звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Зрители шоу восхитились танцем и песней, назвав выступление "слиянием тел и душ".

"Волшебно. Чудесное сочетание танца и песни", - считает Алиса Марвел.

"Слияние тел и душ! Слава богу это бывает, это происходит - такое соединение, любовь существует!", - написала Ирина Богатыренко.

"Это магия. Настоящее сочетание искусства музыки и искусства танца! Вдохновение, искренности чувств и вселенской любви!", - отметила Светлана Шаня.

Ранее стало известно, кто выиграл в Танцах со звездами-2018.