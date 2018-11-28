Потребуются миллионы на ремонт: состояние квартиры Осина шокировало наследников

Наследники Осина сетуют на то, что его квартира непригодна для жизни / versiya.info

Квартира на улице Демьяна Бедного в центре Москвы, в которой проживал на протяжении долгих лет, а затем умер российский певец Евгений Осин находится в непригодном для жизни состоянии.

"Трубы, дверные ручки и петли, обои изношены настолько, что требуют замены. В квартире требуется провести полную дезинфекцию и противогрибковую обработку", - приводит издание Дни.ру слова наследников артиста.

Сестра Осина Алина, дочь Агния и бывшая жена Наталья Черемисина рассказывают, что были шокированы, когда пришли в квартиру Осина после его похорон. Родственники признаются, что недвижимость абсолютно непригодна для жизни и требует капитального ремонта. В частности, пришел в негодность и полностью покрылся плесенью паркет. В аналогичном состоянии находится и прочие составляющие интерьера.

Наследники подсчитали, что на восстановление 100-метровой квартиры им потребуется порядка двух миллионов рублей, что составляет около 30 тысяч долларов.

Напомним, Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года в Москве. Позднее в СМИ появилась информация о причине его смерти.