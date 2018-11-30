"Космические глаза": травести-дива Монро покрасовалась без макияжа

Травести-дива Монро показала внешность без макияжа / instagram.com/monritta

Телеведущая, блогер, травести-дива Монро показала внешность без макияжа.

На своей странице в Instagram ведущая разместила фото, на котором она запечатлена без макияжа и с ним.

"Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя Джей Ло", - написала Монро.

Подписчики расхвалили снимок, оставив десятки комплиментов.

"Космические глаза Монро. Даже без макияжа. Девочки наверное вас ненавидят", "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", "Ведьма!", "Какая же Вы красивая", - писали юзеры.

Ранее травести-дива Монро поделилась забавным видео из леса.