"Космические глаза": травести-дива Монро покрасовалась без макияжа

Знаменитость показала фото без косметики и с ней.
Телеведущая, блогер, травести-дива Монро показала внешность без макияжа.
На своей странице в Instagram ведущая разместила фото, на котором она запечатлена без макияжа и с ним.
"Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя Джей Ло", - написала Монро.
Подписчики расхвалили снимок, оставив десятки комплиментов.
"Космические глаза Монро. Даже без макияжа. Девочки наверное вас ненавидят", "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", "Ведьма!", "Какая же Вы красивая", - писали юзеры.
Тю...три раза пыталась загрузить пост...всё мимо... Наверное сегодня долгие рассуждения о принятии себя в любом виде и состоянии не уместны. А значит будет напоминалка, что вышло новое видео. Делюсь авторской методикой экспресс восстановления уставшей кожи лица и техникой тонизируещего самомассажа! Ссылку знаете, где искать. Плюс фото #допосле. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо? #неугомоннаямонро
Ранее травести-дива Монро поделилась забавным видео из леса.