Рианна похвасталась фигурой в кружевном боди

Барбадосская певица Рианна взволновала фанатов пикантными фото – знаменитость представила новые модели своей коллекции нижнего белья Savage x Fenty.

Примечательно, что знаменитость продемонстрировала белье на себе – на снимках, которые появились на странице бренда в Instagram, певица позирует в синем боди, а голову украшает пышная шляпа из тюля в тон.

Фото были сделаны на воде в лодке, украшенной цветами.

Ранее Рианна поразила сеть постройневшей фигурой, аозируя топлес и в чулках.