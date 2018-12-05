Умер режиссер "Властелина колец"

Джеф Мерфи умер в возрасте 80 лет / https://www.nzfilm.co.nz

Новозеландский продюсер, режиссер и киносценарист Джеф Мерфи скончался 3 декабря в Веллингтоне, Новая Зеландия.

О смерти режиссера стало известно только спустя два дня, об этом сообщили на сайте Новозеландской ассоциации кинематографа.

Причина смерти не называется, но известно, что режиссер в последние дни не покидал свой дом из-за ухудшения состояния здоровью.

Мерфи работал над трилогией "Властелин колец" в качестве второго режиссера.

Кроме того, он стал первым новозеландским кинорежиссером, фильм которого "До свидания, пирог со свининой" имел коммерческий успех на его родине. Также Мерфи снял десятки кинолент: "Уту", "Красный король, белый рыцарь", "Корпорация "Бессмертие", "В тупике", и другие.

Ранее умер известный актер из сериалов "Универ" и "Следаки".