Экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть фото в постели

7 декабря 2018, 02:34

Знаменитость призвала в холодную погоду оставаться дома, и согревать друг друга.

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко показала фото в постели / https://www.instagram.com/anastasia_domination/?utm_source=ig_embed

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко 

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в кровати без макияжа, прикрыв грудь одеялом, демонстрируя ноги в колготах.  На другом снимке артистка снялась в телесном боди.

"В такой холод нужно не на работу ходить, а лежать под одеялом и круглосуточно заниматься любовью в носочках", - подписала кадр артистка.

Подписчики стали расхваливать красоту Кумейко, оценив фото в более чем 3 тысячи лайков.

"Ты непревзойденная", "Красотка", "Настен, классно!", "Очаровательна!", "Вот если бы с Наной в одной кровати", "С тобой холодно не бывает", - писали поклонники.

Ранее Анастасия Кумейко завела сеть пикантным фото.

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Анастасия Кумейко
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