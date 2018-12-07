Экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть фото в постели

Анастасия Кумейко показала фото в постели / https://www.instagram.com/anastasia_domination/?utm_source=ig_embed

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в кровати без макияжа, прикрыв грудь одеялом, демонстрируя ноги в колготах. На другом снимке артистка снялась в телесном боди.

"В такой холод нужно не на работу ходить, а лежать под одеялом и круглосуточно заниматься любовью в носочках", - подписала кадр артистка.

Подписчики стали расхваливать красоту Кумейко, оценив фото в более чем 3 тысячи лайков.

"Ты непревзойденная", "Красотка", "Настен, классно!", "Очаровательна!", "Вот если бы с Наной в одной кровати", "С тобой холодно не бывает", - писали поклонники.

Ранее Анастасия Кумейко завела сеть пикантным фото.