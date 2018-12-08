Появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном

Муж телеведущей Влад Топалов забрал супругу из роддома.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее муж бывший солист группы Smash Влад Топалов, у которых родился сын 5 декабря, пока что никак не прокомментировали пополнение в семье, и игнорируют попытки фанатов разузнать любые подробности.
Однако, журналистам сайта Super.ru удалось запечатлеть, как Топалов со своей сестрой Алиной забрал Регину с сыном из роддома.
"Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно - не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке", - сказано в сообщении.
Несколько дней назад Регина Тодоренко @reginatodorenko и Влад Топалов @vladtopalovofficial впервые стали родителями — у пары родился сын. Несмотря на то, что российские звезды в основном рожают в "модных" перинатальных центрах, звезда шоу "Орел и решка" выбрала обычный роддом. Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно — не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке. Супруги вышли из дверей в сопровождении сестры Влада Алины, Регина была с малышом на руках. #роды #владтопалов #регинатодоренко #новости #эксклюзив Super удалось запечатлеть Регину с новорожденным сыном ☺ Поздравляем Регину и Влада ❤
Интересно, что звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.
Напомним, ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".
Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.