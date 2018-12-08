Появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном

Топалов забрал Тодоренко из роддома / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее муж бывший солист группы Smash Влад Топалов, у которых родился сын 5 декабря, пока что никак не прокомментировали пополнение в семье, и игнорируют попытки фанатов разузнать любые подробности.

Однако, журналистам сайта Super.ru удалось запечатлеть, как Топалов со своей сестрой Алиной забрал Регину с сыном из роддома.

"Регина и ее муж покинули медцентр очень скромно - не было толпы родственников, видеокамеры, голубых шаров и прочих атрибутов на выписке", - сказано в сообщении.

Интересно, что звезда "Орла и Решки" стала мамой не в элитной клинике, а выбрала обычный роддом №29 имени Н.Э.Баумана в Москве.

Напомним, ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Накануне родов пара тайно поженилась – бракосочетание состоялось в кругу родственников 25 октября в день рождения Влада и папы Регины.