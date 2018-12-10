Известный певец спрогнозировал, каким будет третий Майдан

В Украине на третьем Майдане уже не будет мальчиков-активистов, спрогнозировал певец / Скриншот видео с youtube.com

Народный артист Украины, певец Виталий Билоножко считает, что в нашей стране возможен третий Майдан, поскольку идет бессмысленная окопная война, которая никак не может закончиться.

Украинское государство должно победить, поскольку на него напали, рассказал артист в эфире программы "Бацман" на телеканале 112 Украина.

По словам исполнителя, на третьем Майдане "уже не будет мальчиков-активистов, вернутся зрелые воины, закаленные разрывами пуль и снарядов".

"Раненые выйдут, до сих пор вздрагивающие, если кто-то дверьми громко хлопнул. Если они выйдут, никому не будет хорошо. Абсолютно", — полагает собеседник.

Ранее Виталий Билоножко говорил, что в Украину пришли так называемые "братья" и убивают нас, а одна из главных проблем нашей страны — чтобы "кремлевский царь, или клещ" отцепился от нее.

Справка. В 2004 году в Украине прошли президентские выборы, во второй тур попали Виктор Янукович и Виктор Ющенко. По предварительным данным, в избирательной гонке победил Янукович.

Януковича обвинили в использовании на выборах админресурса, начались протесты в поддержку Ющенко, которые позже назвали Оранжевой революцией. Из-за протестов в стране решили провести повторное голосование (третий тур выборов). В результате подсчета голосов победу одержал Ющенко.

21 ноября 2013 года в центре Киева — на Майдане Независимости — начались массовые акции протеста. Поводом для начала митингом стала приостановка властей подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Потом в столице силовики жестоко разогнали митингующих, и протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер. Митинги охватили ряд городов Украины, их назвали Евромайданом, а потом — Революцией Достоинства.

В конце февраля 2014-го в Киеве, в частности, на улице Институтской, расстреляли активистов. Во время революции погибли более 100 человек, их назвали "Небесной сотней". Янукович сбежал из Украины в РФ, а позже попросил российские власти ввести войска в нашу страну.