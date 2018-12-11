"Это просто отвратительно!": звезда "Универа" назвал россиян "быдлом"

Андрей Гайдулян назвал зрителей спектакля "быдлом" / https://www.instagram.com/gaydulyan/?hl=ru

Российский актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня" на гастролях назвал зрителей "быдлом", и пристыдил их за "свинское поведение".

После спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви", который прошел на Камчатке (РФ), Гайдулян обратился к залу и назвал присутствующих отвратительной аудиторией.

"Хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово "быдло" написано на декорациях. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт было просто невозможно было играть, из-за того, что разговаривало ползала", - высказался актер.

Его замечание не было безосновательным – по словам директора театра, многие зрители увлеклись шампанским в антракте, громко разговаривали, и выкрикивали реплики, передает Кам24.

Ранее умер известный актер из сериалов "Универ" и "Следаки".