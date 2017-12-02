В России суд дал актеру из "Интернов" и "Универа" восемь лет колонии строгого режима

В Москве суд приговорил 27-летнего российского актера Дмитрия Бушина, сыгравшего в сериалах "Интерны" и "Универ", к восьми годам колонии строгого режима за распространение наркотиков.

Артист частично признал свою вину, утверждал, что сам запрещенные вещества не употреблял и пошел на преступление только из-за денег, пишет MK.ru.

Бушин был не согласен с тем, что каждый сверток с зельем квалифицировали как отдельное преступление. Гособвинитель Мещанской межрайонной прокуратуры просил для него наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, Дмитрия Бушина правоохранители задержали 26 мая в Москве на ул. Трифоновской, у него были при себе свертки с мефедроном. Также весной стало известно, что в российской столице погиб актер Казимир Лиске, который сыграл эпизодическую роль в сериале "Интерны".