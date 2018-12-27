Майли Сайрус тайно вышла замуж: фото с торжества

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус тайно вышла замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта.

Церемония бракосочетания состоялась тайно 23 декабря в доме певицы в Теннесси, на торжестве присутствовали родные и близкие друзья пары. Фотографиями спустя три дня поделилась сама Сайрус на своей странице в Instagram.

Майли выбрала платье от Vivienne Westwood, а Лиам красовался в черном смокинге.

Напомним, пара начала встречаться с июня 2009 года, они познакомились на сьемках фильма "Последняя песня". Спустя три года - 31 мая 2012 пара обьявила о помолвке. Однако, спустя год в сентябре 2013 Майли и Лиам разорвали помолвку и расстались. Они начали встречаться с другими знаменитостями, но романы заканчивались неудачно. В итоге, в 2016 году пара решила дать друг другу еще один шанс, и вновь обьявила о помолвке.

Ранее Майли Сайрус представила клип, отснятый в Киеве.