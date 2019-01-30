Без бюстгальтера в мини-платье: Леся Никитюк побывала в ресторане под водой

Леся Никитюк впервые побываал в подводном ресторане / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк уже полторы недели отдыхает на Мальдивах, и делится с фанатами фото со своего роскошного отпуска.

Ведущая загорает на солнце, катается на велосипеде, завтракает экзотическими фруктами, и наслаждается отдыхом. В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась фото с подводного ресторана.

"Еще одна моя мечта сбылась! Я побывала в подводном ресторане с потрясающей кухней и видом", - написала ведущая.

На снимках Никитюк позирует в шелковом мини-платье с корсетом в бельевом стиле, однако, не все оценили наряд ведущей. Были и те, кто заметил, что ведущая не надела бюстгальтера под платье.

"Ты туда спать приходила? Почему в ночнушке?", "Все отлично! Хороша собой!", "Соски торчат!", "Что-то больше на ночнушку похоже", "Лесюня, это нереально круто!", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике.