Без бюстгальтера в мини-платье: Леся Никитюк побывала в ресторане под водой

Ведущая делится фото своего роскошного отдыха.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк уже полторы недели отдыхает на Мальдивах, и делится с фанатами фото со своего роскошного отпуска.
Ведущая загорает на солнце, катается на велосипеде, завтракает экзотическими фруктами, и наслаждается отдыхом. В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась фото с подводного ресторана.
"Еще одна моя мечта сбылась! Я побывала в подводном ресторане с потрясающей кухней и видом", - написала ведущая.
На снимках Никитюк позирует в шелковом мини-платье с корсетом в бельевом стиле, однако, не все оценили наряд ведущей. Были и те, кто заметил, что ведущая не надела бюстгальтера под платье.
"Ты туда спать приходила? Почему в ночнушке?", "Все отлично! Хороша собой!", "Соски торчат!", "Что-то больше на ночнушку похоже", "Лесюня, это нереально круто!", - писали юзеры.
Нереально крутий ресторан Мальдів @hurawalhi який знаходиться на глибині, 5,8 м! Я мріяла побувати тут?бо коли знімали відому тревел програму О&Р то когось з ведучих відправляли сюди, а мене в Варанасі? Ещё одна моя мечта сбылась! Я побывала в подводном ресторане с потрясающей кухней и видом)❤️?#maldives #hurawalhi #58undersearestaurant #hurawalhimaldives @resortlife_travel
Ранее Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике.