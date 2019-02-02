"Какой вид": экс-участница "Танцев со звездами" показала горячие фото с отдыха

Кумейко показала фото с отдыха / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко отдыхает в Таиланде, и поделилась с подписчиками новыми фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией фото, на которых она запечатлена на пляже в бикини, демонстрируя свои аппетитные формы.

"На солнце я загораю только пока фотографируюсь, а в воде могу просидеть хоть целый день. Особенно, если есть небольшие волны и надувной матрас", - призналась артистка.

Поклонники расхвалили и купальник, и формы Кумейко, оставив множество комплиментов.

"Какой вид", "Классный купальник", "Ммм как круто, фото огонь", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко похвасталась голым фото и отдельно – пятой точкой.