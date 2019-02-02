"Какой вид": экс-участница "Танцев со звездами" показала горячие фото с отдыха

Певица крупным планом продемонстрировала свой бюст.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко отдыхает в Таиланде, и поделилась с подписчиками новыми фото.
На своей странице в Instagram артистка поделилась серией фото, на которых она запечатлена на пляже в бикини, демонстрируя свои аппетитные формы.
"На солнце я загораю только пока фотографируюсь, а в воде могу просидеть хоть целый день. Особенно, если есть небольшие волны и надувной матрас", - призналась артистка.
Поклонники расхвалили и купальник, и формы Кумейко, оставив множество комплиментов.
"Какой вид", "Классный купальник", "Ммм как круто, фото огонь", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко похвасталась голым фото и отдельно – пятой точкой.