"Ужасно аппетитна": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть полуголым фото

Анастасия Кумейко поделилась откровенным фото / https://www.instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко завела фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена в белом нижнем белье, продемонстрировав свою аппетитную фигуру и ягодицы крупным планом.

"Меня смущает только складка. А вас? Р.S.: после ваших добрых и нежных комментариев я похудела на 1 кг. Осталось еще 2", - подписала фото знаменитость.

Поклонники стали расхваливать формы Кумейко, отмечая, что ей не стоит обращать внимание на малозаментную складку – главное, что ее ягодицы выглядят шикарно.

"А меня не смущает. Ведь красивая, шикарная фигура!", "Нана, смущает только нижнее белье. Оно лишнее", "Зато вы натуральная, без фотошопа как другие, у вас очень красивая фигура", "Выглядишь ужасно аппетитно...", - писали юзеры.

Кумейко покрасовалась ягодицами в нижнем белье / https://www.instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко завела сеть видео в белье на байке.