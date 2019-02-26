"Ужасно аппетитна": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть полуголым фото

Артистка крупным планом показала аппетитные ягодицы.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко завела фанатов пикантным фото.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена в белом нижнем белье, продемонстрировав свою аппетитную фигуру и ягодицы крупным планом.
"Меня смущает только складка. А вас? Р.S.: после ваших добрых и нежных комментариев я похудела на 1 кг. Осталось еще 2", - подписала фото знаменитость.
Поклонники стали расхваливать формы Кумейко, отмечая, что ей не стоит обращать внимание на малозаментную складку – главное, что ее ягодицы выглядят шикарно.
"А меня не смущает. Ведь красивая, шикарная фигура!", "Нана, смущает только нижнее белье. Оно лишнее", "Зато вы натуральная, без фотошопа как другие, у вас очень красивая фигура", "Выглядишь ужасно аппетитно...", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко завела сеть видео в белье на байке.