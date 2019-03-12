Дуа Липа показала сочные ягодицы в бикини

Дуа Липа показала фото с отдыха / Reuters

Известная британская певица Дуа Липа "взорвала" свой Instagram фото с отдыха.

На своей странице в соцсети 23-летняя знаменитость показала архивный снимок с отдыха, на котором она запечатлена загорая под солнцем в цветастом бикини, демонстрируя свои ягодицы.

Певица в подписи к фото отметила, что, она находится в Лондоне, скучая по отпуску и теплой погоде.

Снимок певицы всего за день собрал около 1,3 миллиона лайков и более 3 тысяч комментариев, став самым рейтинговым фото в Instagram селебрити за последнее время.

Дуа Липа покрасовалась в бикини / https://www.instagram.com/dualipa/

Ранее Дуа Липа показала сексуальный образ в милитари-платье от украинского дизайнера.