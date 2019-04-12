Муж Нади Дорофеевой высказался о ее "беременности"

Надя Дорофеева не беременна, утверждает Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Телеведущий, бывший участник группы ДиО.фильмы, муж певицы, участницы музыкального коллектива Время и Стекло Нади Дорофеевой Владимир Дантес развеял слухи о беременности супруги.

Дорофеева не беременна, написал ее супруг на своей странице в Instagram и разместил семейное фото.

По словам ведущего, певица сказала, что на снимке он "очень красивый, а она выглядит так, как будто будет скоро 3-х рожать".

"…Ну, посмотрим)… а пока, для всех любителей шумихи — мы не беременны!)…", — подчеркнул Дантес.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились 8 июля 2015 года в одном из загородных комплексов недалеко от Вышгорода Киевской области. Пара провела медовый месяц в Барселоне. В Сети периодически появляются слухи, что певица беременна.