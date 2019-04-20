Глубокое декольте с прозрачной сеткой: Джамала покрасовалась в неожиданно откровенном платье

Джамала покрасовалась в смелом наряде / instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала вызвала восторг в сети своим нарядом на церемонии вручения премии Золотая Жар-птица 2019.

Певица разместила на своей странице в Instagram серию фото, на которых она позирует в откровенном и дерзком золотистом платье с глубоким декольте с прозрачной сеткой.

Поклонники восхитились и одновременно удивились смелому наряду артистки, засыпав ее комплиментами.

"Не знаю, говорили ли вам, но вы слишком красивая, честно", "Джа, после родов Вы просто расцвели! Великолепная фигура, счастливое лицо, волшебный голос. Восторг, одним словом", "Очень красивый образ!", "Ого! Очень красивая", - писали фанаты.

Ранее новый хит Джамалы Solo попал в топы британских чартов.