"Какая сочная": Мерьем Узерли похвасталась глубоким декольте

Актриса покрасовалась в стильном платье.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, покорила фанатов простым, но одновременно сексуальным нарядом.
На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она позирует в красном платье в белый цветочный принт, демонстрируя глубокое декольте.
Поклонники признались, что очарованы красотой звезды, и восхитились ее формами.
"Шикарна и восхитительна", - написала lina.happiness777.
"Какая сочная", - отметила nata_vasilek_.
"Вау, какая красотка!", - считает bungawmutiara.
Ранее Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото.