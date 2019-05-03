"Какая сочная": Мерьем Узерли похвасталась глубоким декольте

Мерьем Узерли показала стильное фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, покорила фанатов простым, но одновременно сексуальным нарядом.

На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она позирует в красном платье в белый цветочный принт, демонстрируя глубокое декольте.

Поклонники признались, что очарованы красотой звезды, и восхитились ее формами.

"Шикарна и восхитительна", - написала lina.happiness777.

"Какая сочная", - отметила nata_vasilek_.

"Вау, какая красотка!", - считает bungawmutiara.

Мерьем Узерли показала пышный бюст / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото.