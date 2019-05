Евровидение 2019 финал: швейцарец взорвал сцену зажигательными танцами

Лука Ханни зажигательно станцевал на Евровидении 2019 / Reuters

Покорил зрителей Евровидения 2019 своими "грязными танцами" участник из Швеции Лука Ханни. Парня зазывают швейцарским Джастином Тимберлейком из-за зажигательного танцевального шоу, которое он устроил под конкурсную песню She Got Me.

Лука, который с 17 лет привык к вниманию общественности, действительно умеет двигаться, не хуже поет, а его внешность притягивает сотни фанаток с десятков стран мира.

Букмекеры достаточно высоко оценивают шансы Ханни на победу – ему пророчат 3 место, он уступает лишь Австралии и Нидерландам, но оставляет позади участника из России Сергея Лазарева.

Смотрите прямую трансляцию финала Евровидения 2019 онлайн.