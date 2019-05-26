"Очередная безвкусица": Наталья Могилевская разочаровала сеть кожаным нарядом

Певица показала фото со сьемок шоу Лига смеха.
Украинская певица Наталья Могилевская разочаровала поклонников странным кожаным нарядом со сьемок шоу Лига смеха.
Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых она запечатлена в черном кожаном костюме, который состоит из майки и укороченных кюлот. Образ она дополнила накидкой с бахромой и черными сапожками.
Подписчики отметили, что наряд певица выбрала неудачный.
"Это разве костюм? На пижаму скорей всего похожа. Очередная безвкусица", - написала bysinkaa32.
"Костюм неудачный", - считает rocomaxa8.
"Вас, Наталья, только не хватало там", - отметила kseniya.sergeevnaa.
Ранее Наталья Могилевская показала школьную фотографию.