"Очередная безвкусица": Наталья Могилевская разочаровала сеть кожаным нарядом

Наталья Могилевская покрасовалась в кожаном наряде / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская разочаровала поклонников странным кожаным нарядом со сьемок шоу Лига смеха.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых она запечатлена в черном кожаном костюме, который состоит из майки и укороченных кюлот. Образ она дополнила накидкой с бахромой и черными сапожками.

Подписчики отметили, что наряд певица выбрала неудачный.

"Это разве костюм? На пижаму скорей всего похожа. Очередная безвкусица", - написала bysinkaa32.

"Костюм неудачный", - считает rocomaxa8.

"Вас, Наталья, только не хватало там", - отметила kseniya.sergeevnaa.

Наталья Могилевская разочаровала поклонников неудачным нарядом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская показала школьную фотографию.