"Эта фигура!": жена Позитива из Время и Стекло восхитила сеть аппетитными формами в бикини

Красотка показала идеальное загорелое тело.
Супруга солиста группы Время и Стекло Позитива, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя составила компанию новоиспеченным мужу и жене Насте Каменских и Потапу в их свадебном путешествии.
На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала смелые снимки с отдыха в Турции. Анна позирует сидя у столика в желтом бикини с леопардовым принтом и стильными солнцезащитными очками.
Большинство поклонников расхвалили аппетитные формы Ани, кто-то даже подшутил над ее ультрамодными очками.
"Боже, эта фигура!", - написала angelss_1.
"Тот самый момент, когда решил заняться сваркой на отдыхе", - пошутил niktim177.
"Пожаааар!", - считает nazarin_smidyuk.
"Малышка крутышка, обожаю", - расхвалила lyuda_kuryata.
Ранее Анна Андрийчук-Завгородняя покрасовалась фигурой в стильном наряде.