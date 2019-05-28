"Эта фигура!": жена Позитива из Время и Стекло восхитила сеть аппетитными формами в бикини

28 мая 2019, 06:27

Красотка показала идеальное загорелое тело.

Анна Андрийчук-Завгородняя, Позитив
Анна Андрийчук-Завгородняя с мужем Позитивом / instagram.com/annchuk

Супруга солиста группы Время и Стекло Позитива, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя составила компанию новоиспеченным мужу и жене Насте Каменских и Потапу в их свадебном путешествии.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала смелые снимки с отдыха в Турции. Анна позирует сидя у столика в желтом бикини с леопардовым принтом и стильными солнцезащитными очками.

Большинство поклонников расхвалили аппетитные формы Ани, кто-то даже подшутил над ее ультрамодными очками.

"Боже, эта фигура!", - написала angelss_1.

"Тот самый момент, когда решил заняться сваркой на отдыхе", - пошутил niktim177.

"Пожаааар!", - считает nazarin_smidyuk.

"Малышка крутышка, обожаю", - расхвалила lyuda_kuryata.

Анна Андрийчук-Завгородняя
Анна Андрийчук-Завгородняя показала смелые фото / instagram.com/annchuk
Анна Андрийчук-Завгородняя
Анна Андрийчук-Завгородняя показала аппетитные формы / instagram.com/annchuk

Ранее Анна Андрийчук-Завгородняя покрасовалась фигурой в стильном наряде.

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Анна Андрийчук-Завгородняя Позитив
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