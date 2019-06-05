"Праздник для глаз": Анфиса Чехова похвасталась сочными формами в ярком бикини

Анфиса Чехова похвасталась постройневшей фигурой / instagram.com/achekhova

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова завела сеть смелыми фото в бикини.

Снимки знаменитость показала на своей странице в Instagram. В кадре она позировала в бассейне роскошного отеля Турции. Чехова для выхода к воде выбрала яркий синий купальник, который подчеркнул ее сочные формы, и привлек внимание к зоне декольте кружевной лентой.

Поклонники назвали Чехову идеалом женщины, и расхвалили ее формы.

"Идеал женщины. Анфиса, у вас одна из лучших страниц в инста. Здесь и красота, и сексуальность, и семья, и путешествия. И все гармонично, без пошлости, стильно и со вкусом", - написала olgaotkidach.

"Очень красивая женственная фигура. Вот такая должна быть образцом для подражания, а не фигуры анорексичек!", - считает svetlana_belova_0506.

"Праздник для глаз", - отметил digorets07.

Анфиса Чехова покрасовалась в бассейне / instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова показала фигуру в бикини / instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова показала, что готова к летнему сезону / instagram.com/achekhova

Ранее Анфиса Чехова побаловала фанатов голым фото из ванной.