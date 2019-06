Ко Всемирному дню ветра Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео

Руслана показала музыкально-социальное видео / Master Management

Амбассадор возобновляемой энергии в мире Руслана, совместно с WindEurope, ко Всемирному дню ветра #GlobalWindDay презентовала новое музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless, цель которого привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

В видео певица Руслана энергично танцует на большом ветрогенераторе, а кадры сменяют один на другой и демонстрируют силу и мощь энергии ветра.

Работа над видео длилась больше двух месяцев. Съемки проходили в Каховке (Херсонская область) на территории самого большого ветропарка в Херсонской области – Новотроицкий (Виндкрафт. Украина), общая мощность которого составляет 750-760 МВт. Парк генерирует такое же количество энергии, как три Каховские ГЭС.

В течении года WindEurope совместно с УВЭА планируют сделать серию музыкальных зрелищных арт-перформансов для того, чтобы показать ветроэнергетику, которая является одним из ключевых возобновляемых источников энергии на Планете, популяризовать ее в широких кругах, сделать использование Энергии Ветра не просто новой технологией, но и Новой Культурой Энергии.

"Это видео know-how! Это видео-инновация! Это видео должны увидеть как можно больше людей в мире! Пересылайте его друг другу, чтобы получить энергию ветра! Мы нашли, как показать потенциал энергии ветра и популяризовать чистую энергию для будущего! Мы хотим спасти Планету - и знаем ответ! There is only one way to save the Planet! GO 100% RENEWABLE ENERGY! Wind Energy. Find It", - рассказала Руслана.

В видео использован фрагмент новой песни Wind Song AU, которую Руслана презентует через неделю в Бонне на большой демонстрации, посвященной климатическим изменениям, и на праздновании первого в мире World REnew Day - День новой, возобновляемой энергии.

