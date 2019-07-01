Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в четвертой серии

Большая маленькая ложь 2 сезон 4 серия - обзор / НВО

НВО показал 4 эпизод 2 сезона сериала Большая маленькая ложь вечером 30 июня, и вызвала преимущественно позитивные отзывы. Серия Она все знает уже названием намекает на то, что ждет Селесту и ее подруг, и какой результат приезда Марии Луизы в их городок.

Мари Луиза внезапно решает снять квартиру в дома Джейн, чтобы быть ближе к Зигги, и проводить с ним время. Когда Селеста в ужасе напоминает ей, что та хочет жить рядом с жертвой изнасилования Перри, Мари Луиза заявляет, что Джейн не похожа на таковую, и что если Перри изменял Селесте, то это ее вина. А таких женщин, как Джейн должно быть больше.

Шокированная Селеста дает пощечину Мари Луизе, и та отмечает, что это еще одна причина, почему Селеста убила своего мужа, и вообще - способна ли она ухаживать за своими детьми. Когда Селеста извиняется, Мари говорит странные вещи о том, что горе может преследовать кого-то. Она вспоминает, что ее муж исчез, когда второй ее сын Раймонд погиб в аварии.

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Маделин продолжает оставлять Эда в ступоре в конце каждой сцены, и в 4 серии мы просто наблюдаем, как их брак продолжает скатываться.

Рената судорожно пытается спасти хоть какие-то средства, которые сталить после разорения ее мужа, и параллельно устраивает вечеринку свой дочери в стиле 70-х, не скупясь на все эффекты.

Большая маленькая ложь 2 сезон 4 серия - мать Бонни в больнице / скриншот

Единственные отношения в сериале, которые идут вверх - Джейн и Кори, которые с прошлого раза успешно стали парой. Они тоже приходят к Ренате.

Тем временем мама Бонни Элизабет приходит на вечеринку и начинает говорить о странной ауре в доме, из-за чего вся Монтерейская пятерка начинает переживать, что главная тайна всплывет.

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Но внезапно у Элизабет случается инсульт, и ее везут в больницу. Там появляется папа Бонни, который обвиняет дочь в болезни матери. Уровень роялей в кустах и поворотов сюжета начинает зашкаливать.

Большая маленькая ложь 2 сезон 4 серия - появляется отец Бонни / НВО

Джейн и Селеста обсуждают Перри, и Селеста врет ей, что Перри ее никогда не насиловал, хотя эта сцена даже была в прошлом сезоне. Поэтому Джейн чувствует себя не в своей тарелке. А Бонни, когда видит детектива, начинает опасаться, что их обман раскрыт.

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Однако, последний удар наносит Мари Луиза, когда в разговоре с Селестой заявляет, что подготовила ходатайство о получении опеки над детьми, за которыми Селеста якобы не может смотреть. Джейн приходит к ней и пытается убедить, что Селеста хорошая мать, но Мари Луиза ловко манипулирует ей, настраивая против Селесты. Так же она поступает и с другими ее подругами - вскоре Селеста останется совсем одна.

Большая маленькая ложь 2 сезон 4 серия смотреть онлайн трейлер:

Тем временем, в больнице просыпается Элизабет, и нам показывают ее видение - что Бонни тонет в пучине океана. Возможно это попытка суицида, которая связана с ее теперешней депрессией.