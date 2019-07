Atlas Weekend 2019: A$AP Ferg выступит вместо A$AP Rocky

Организаторы Atlas Weekend еще до начала фестиваля 9 июля подтвердили, что ведут переговоры о замене A$AP Rocky, который встрял в неприятную ситуацию в Швеции, другим исполнителем, которым оказался A$AP Ferg.

A$AP Ferg - ровесник A$AP Rocky из Гарлема, его настоящее имя - Даролд Д. Браун Фергусон. Его отец был владельцем звукозаписывающей студии, что частично и определило судьбу мальчика. Также он владел бутиком, и несмотря на погруженность в музыку с детства, Дарольд начал карьеру с моды. После того, как умер его отец, он пробовал выпускать новые линии одежды и украшений, параллельно обучаясь в школе искусств.

Он время от времени пытался читать рэп. Вскоре и школьные друзья и A$AP Rocky признали, что он отлично читает, и рекомендовали не останавливаться. Позже Ferg и Rocky присоединились к ASAP Mob, от которых получили свои прозвища. Они и дальше пересекались на сцене, например записали Get High, Kissin' Pink and Ghetto Symphony, а позже, в 2013 году, вместе появились на его дебютном микстейпе Long. Live. A$AP.

A$AP Ferg выступит в Киеве / instagram.com/atlasweekend

Его дебютный сингл Work, выпущенный под продакшн Chinza и Fly, вошел в подборку ASAP Mob в 2012 году. и его песня попала в топ-50 лучших произведений года.

В 2013 году он записал дебютный альбом Work, с которым ему помогли A$AP Rocky, Schoolboy Q, French Montana и Trinidad James. На Bet Hip Hop Awards 2013 он стал Новичком года, но не получил награду, так как не пришел, не ожидая, что выиграет.

В 2015 году видео его трека Dope Walk стало вирусным, а в клипе снялись Кара Делевинь, Крис Дженнер, Канье Уэст, Дидди, Александр Ванг, Расселл Симмонс, Джастин Бибер, Бейонсе, Рианна, Эйсап Рокки, Джереми Скотт, Форест Твинс, и Хаим.

22 апреля 2016 года, Ферг выпустил свой второй студийный альбом, который называется Always Strive And Prosper. В 2017 году вышел третий альбом - Still Striving.

Не удивительно, что когда A$AP Rocky не смог приехать на Atlas Weekend 2019, менеджеры присылают взамен A$AP Ferg .