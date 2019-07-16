Полуголая Maruv похвасталась соблазнительными ягодицами

Maruv снова разделась / Instagram

Певица Maruv после записи клипа для которого стала в позу собачки, снова отправилась на море, и радует глаз пикантными фото.

Новый снимок, сделанный на курорте в Италии Maruv опубликовала в Stories.

На фото Анна Корсун позирует в оригинальном слитном купальнике - сверху леопардовом, а снизу черном с бахромой. Причем он выделяется открытой спиной и бедрами - аж до ягодиц.

Именно этот факт и позволил особо подчеркнуть фигуру Maruv, а также ее формы, которые она выпнула на снимке.

Maruv / скриншот

Свой образ она довершила огромными сонцезащитными очками и шлепками.

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К сожалению, комментарии сторис не видно, но никто не сомневается, что фигуру девушки оценили по достоинству, и "пися королева" получила массу комплиментов в свой адрес.

До этого она публиковала пост и фото, на котором утверждала, что поехала на отдых в Турцию.

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