Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут

Джулианна Хаф / Instagram

Актриса Джулианна Хаф, которая сыграла главную роль в фильма Рок на века, дала интервью журналу Women's Health и появилась на их обложке обнаженной.

Интервью появилось на сайте журнала, а фотосессия голой Джулианны - в Instagram.

Она призналась, что ее муж узнал про ее бисексуальность спустя 4 месяца после свадьбы

Я сказала ему, что бисексуальна. Он оторопел: Прости, что? Я повторила еще раз, но сказала, что уже сделала свой выбор и решила быть с ним, – призналась Хаф.

Читайте также"Соски запалила": грудь Насти Каменских не вместилась в бикини

Сначала актриса боялась, что муж не сможет принять этот факт, но Хаф утверждает, что чем больше она становилась сама собой, тем сильнее к ней тянуло супруга.

Джулианна Хаф дебютировала в фильме Гарри Поттер и философский камень.

Потом она играла в фильме Бурлеск Джорджию, потом Ариэль Мур в фильме Свободные, Кэти в фильме Тихая Гавань. Ее главная роль Шерри Кристиан была в фильме Рок на века с Томом Крузом.

В 2008 году Джулианна Хаф стала 30 в списке самых сексуальных по версии журнала Maxim.