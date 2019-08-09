Комаров устроил жене горячую фотосессию в тропиках

Дима Комаров и Александра Кучеренко / Instagram

Так, на днях новоиспеченная жена рассказала подписчикам в Instagram, что на Мальдивах Дмитрий устроил ей персональную фотосессию.

По словам Александры Кучеренко, получилось много красивых кадров – в частности, на которых она позирует в купальнике. Однако делиться пикантными фотографиями девушка не захотела.

"Среди джунглей в объективе Димы Комарова. Вы наверняка сразу поняли, кто фотограф) Кадр сделан на профессиональную камеру во время нашего медового отпуска)) Есть также классные фото, где я в купальнике, но, пожалуй, оставлю их для семейного альбома", – заинтриговала Кучеренко подписью.

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Но один кадр она все же показала. На нем красавица позирует посреди джунглей – и Дмитрию удалось поймать красивый момент.

Александра Кучеренко / Instagram

Напомним, Дима Комаров с детства захватывался фотографией, и занимался ею профессионально. Никого не удивляет, что свою жену он снимает профессионально, даже в купальнике.

Александра Кучеренко и Дима Комаров - интервью для Сніданок з 1+1: