"Жаркая" Maruv взбудоражила сеть фигурой в латексном костюме

Украинская певица Maruv взволновала поклонников откровенными фото с концерта.

На своей странице в Instagram певица показала снимки, на которых она, в основном, в позе собачки демонстрирует все прелести своей фигуры. Латексный комбинезон плотно обтягивает ее сексуальные формы, горячий образ дополняют колготы в сетку и высоченные стрипы.

"Концертная жизнь", - подписала снимки певица.

Поклонники признались, что такие фото повышают им не только настроения, но и градус сексуального напряжения.

"Почему все фотки в догги стайле?", "Круууутые девочки, обожаю ваши эпатажные образы", "Стиль собачки", "Жаркая пися…", "С*ка, как ты мне нравишься", "Какая же ты все-таки бомбическая", "Этот латекс возбуждает меня", - писали фанаты.

Ранее Maruv в прозрачном наряде взбудоражила сменой имиджа.