"Персики подоспели": участница Танцев взбудоражила сочными ягодицами

Настя Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/

Танцорка 2 сезона шоу Танцы со звездами 2018 Настя Кумейко порадовала поклонников шикарной фигурой, которую она запечатлела в неожиданном ракурсе.

Бывшая Nikita DJ Nana Настя Кумейко поделилась в своем Instagram весьма пикантным фото, на котором похвалилась своей пятой точкой.

"Начала с уборки, закончила поклонением солнцу", - пошутила Настя, опубликовав фото на подоконнике своего балкона.

На снимке она в облегающем костюме для спорта позирует на подоконнике на голове и кончиках пальцев ног, выгнувшись вверх дугой. Но фотограф выбрал один из ярчайших ракурсов, в котором знатно засветилась попа Насти, которую она напрягла и выставила вверх.

Анастасия Кумейко / Instagram

Поклонники просто не смогли пропустить такое соблазнительное зрелище, и завалили ее комплиментами.

"Цены на квартиры в соседнем доме по ходу подорожали ))))", "Правильно, чтоб персики поспели им надо солнышко!)", "Грация. Четкость линий. Изгибы. Божественно. Кошка", "Серьёзная поза", "Однозначно,вид из окна у соседей шикарный!", "Хочу быть солнцем)))", "О жопик", "Хорошая поза для секса", "Красотулька Нана", - пишут поклонники.

Ранее Maruv возбудила горячим танцем на концерте перед шоу Танцы со звездами.