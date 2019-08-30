"Какой секс": Maruv возбудила горячим танцем на концерте

Певица Maruv поделилась новыми фото со своего концерта, где примерила форму полиции.
Певица Maruv накануне нового выпуска 3 сезона Танців з зірками 2019 ездила выступать на Закарпатье, и поспешила выставить в сеть новые горячие фото с концерта.
Maruv традиционно опубликовала в сети фотосессию со своего очередного концерта, на котором выбрала новые забавные костюмы.
"Осторожно! Полиция в вашем доме!", - подписала фото Maruv.
На снимках Maruv и ее девочки отжигают на сцене в леопардовых облегающих костюмах, которые однако имеют прорехи спереди, так что видны черные кожаные лифчики девушек.
Особое внимание Maruv обратила на свою полицейскую фуражку и новую маску с бивнями, которую она надевала для одного из танцев.
Поклонники пришли в настоящий восторг от выступления Maruv, и забросали ее комплиментами.
"какой секс", Люблю", "Полиция которую мы заслужили!", "Что нужно сделать, чтобы меня арестовала именно эта полиция?", "Где ты такая красивая взялась?", "The best police ever", - пишут в комментариях.
Ранее Анастасия Волочкова похабным фото разозлила сеть, и получила массу гневных комментариях.