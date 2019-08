"Какой секс": Maruv возбудила горячим танцем на концерте

Певица Maruv накануне нового выпуска 3 сезона Танців з зірками 2019 ездила выступать на Закарпатье, и поспешила выставить в сеть новые горячие фото с концерта.

Maruv традиционно опубликовала в сети фотосессию со своего очередного концерта, на котором выбрала новые забавные костюмы.

"Осторожно! Полиция в вашем доме!", - подписала фото Maruv.

На снимках Maruv и ее девочки отжигают на сцене в леопардовых облегающих костюмах, которые однако имеют прорехи спереди, так что видны черные кожаные лифчики девушек.

Особое внимание Maruv обратила на свою полицейскую фуражку и новую маску с бивнями, которую она надевала для одного из танцев.

Поклонники пришли в настоящий восторг от выступления Maruv, и забросали ее комплиментами.

"какой секс", Люблю", "Полиция которую мы заслужили!", "Что нужно сделать, чтобы меня арестовала именно эта полиция?", "Где ты такая красивая взялась?", "The best police ever", - пишут в комментариях.

