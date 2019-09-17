Дочь Поляковой взбудоражила прозрачным нарядом

Маша Полякова, которая ведет Instagram даже активней мамы, вызвала бурную реакцию снимками в прозрачном платье.
Дочка Оли Поляковой Маша поделилась пикантными фото в прозрачном платье, и вызвала бурные обсуждения в сети.
Маша Полякова показала свои шикарные фото в прозрачном платье, но в подписи вместо слезливой драмы устроила адски смешной треш.
"Посмотрите какая я красивая а моя мама говорит что я Дура )))", - написала она под фото.
Оля Полякова, которая зорко следит за Instagram своей любимой дочки, тут же прокомментировала ее пост.
"Это все потому , что ты не ставишь знаков препинания", - написала она.
На фото Маша Полякова позирует в белоснежном прозрачном платье на фоне реки и подвесного моста в США. Фото было сделано еще в лагере для моделей, где она училась летом.
Маша Полякова кокетливо выставила коленко из-под платья, и стреляет томным взглядом в объектив. Фотограф взял прекрасный ракурс, чтобы отразить ее нежный образ на снимке.
Поклонники поспешили прокомментировать фото Маши Поляковой.
"Одно другому не мешает. Красивая дура - это прям шикарное сочетание! Но мама конечно же шутит!", "Дура тоже может бить красивая", "Одно, другому не мешает... ", "Все мамы так говорят на своих дочерей", "Божественная", "Очень красивая", "Мама, у тебя веселая это точно, она любя это говорит", "Офигенная", "Ну если красивая, то от этого никуда не денешься!", - пишут в комментариях.
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