Марув нервно курит в сторонке: Кухар в латексе сразила на повал

Екатерина Кухар / instagram

Украинская прима-балерина, участница Танцев со звездами Екатерина Кухар взбудоражила сеть новым фото. Артистка появилась в сексуальном облегающем платье из латекса.

Соответствующее фото Кухар опубликовала в своем Instagram. Судя по ее посту, в новом выпуске поклонники смогут увидеть любимицу в образе ведьмы Малефисенты.

"Примерять на себя образ #maleficent, которую сыграла Анджелина Джоли - мечта! Я восхищаюсь этой актрисой, женщиной. Она для меня символ красоты, женственности, силы и правильной СЕКСУАЛЬНОСТИ!", - написала Кухар в соцсети.

Фанаты балерины не остались равнодушны к ее образу и засыпали девушку похвалами. При этом многие вспомнили ушедшую с проекта Марув: "в роли Марув","Марув нервно курит в сторонке", "Все-таки Марув оставила след", "Марув не хватает не только мне" и другие.

Напомним, что во втором выпуске 3 сезона Танці з зірками 2019 Екатерина Кухар вспомнила об Ирине Билык, когда комментировала выступление ее бывшего мужа Дмитрия Дикусара. Певицу это неожиданно разозлило, и она безпричинно публично оскорбила Екатерину Кухар.