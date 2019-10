Space Ships: Mozgi записали клип об украинских Людях в черном

Mozgi сняли новый клип Starships / Mozgi

Группа Mozgi опубликовала новый англоязычный клип Space Ships, в котором им пришлось противостоять коварным инопланетянам.

Потап превысил все ожидания, и снял новый клип, который вполне сможет стать легендарным.

По сюжету четыре инопланетянки разбились на Земле, и пока крутые ребята, которых играют Mozgi, ищут их следы, девушки-инопланетянки грабят банк и идут в салон красоты.

Mozgi охотятся за инопланетянками / Mozgi

Но доблестные парни их вычисляют, и начинается погоня, в ходе которой они случайно спасают Землю от нашествия другой расы и уничтожения.

Правда, выживут ли Mozgi - тот еще вопрос - для этого смотрите клип.

Space Ships Mozgi смотреть онлайн новый клип:

Space Ships Mozgi Текст песни:

Master Of Disaster

Shoot your Blaster

Piu

Piu piu

Shoot your Blaster

Piu

Piu piu

Shoot your Blaster

Space Sheeps

Piu

Piu piu

Ima Shooter

Ima fighter

Ima hyper

Killa sniper

I’m your hero

Bob Deniro

Falling Angel

Ima sinner

Head Shot Head Shot

Head shot Head shot

Head shot Head shot

Slow down for What

Danger

You know ima game changer

Only lonely avenger

Fighting digital world

You know that i’m in danger

So don't you mess with me stranger

Oh mama, know that I’m in danger

In a digital world

Master Of Disaster

Shoot your Blaster

Should I shoot

Should I kill

Should I Feel or Should I heal

Should I punch you with a steel

You the fake Im fucking real

Gansta

Pranksta

Masta

Thugsta

All I wanna do it’s just

Shoot you busta

All I wanna have Just Smith & Wesson

Knok at the door

Guess What?

Danger

You know ima game changer

Only lonely avenger

Fighting digital world

You know that i’m in danger

So don't you mess with me stranger

Oh mama, know that I’m in danger

In a digital world

Head Shot Head Shot

Head shot Head shot

Head shot Head shot

Slow down for What

Head Shot Head Shot

Head shot Head shot

Head shot Head shot

Master Of Disaster

Shoot your Blaster

Spacesheeps

Spacesheeps

Spacesheeps

Master Of Disaster

Shoot your Blaster

Piu

Piu piu

Ранее группа Агонь представила новый клип, в котором они снова снимаются не вдвовем, а новым составом.