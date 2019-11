To Be Mine: Maruv презентовала клип, который снимала на Троещине

Maruv To Be Mine смотреть онлайн клип / YouTube

Украинская певица Maruv представила долгожданный альбом Hellcat Story, для которого снимала совершенно необычные видеоработы.

Новый клип Maruv To Be Mine из Hellcat Story вышел 8 нобяря на YouTube, Apple Music, iTunes, Яндексе, Вконтакте и ВООМ.

Maruv со своей командой презентовали первый клип из альбома Hellcat Story, который снимался на Троещине. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там.

Поклонники уже пришли в неистовство от нового клипа - Maruv просто забросали комплиментами.

"А что ТАК ШИКАРНО?! ОБОЖАЮ ТЕБЯ, ЭТО ВОЛШЕБНО, ХОЧУ ЕЩЁ", "Саундтрек к американской истории ужасов))", "Отвал башки", "ЭТО ОГОНЬ(FUEGO) ПРОСТО ОТВАЛ ВСЕГО И У ВСЕХ. МАРУВИАНЦЫ ОБЩИЙ СБОР", Ааа, як класно", "Шикарная песня, Мурашки по коже", "А что ТАК ШИКАРНО?! ОБОЖАЮ ТЕБЯ, ЭТО ВОЛШЕБНО, ХОЧУ ЕЩЁ", "это пиздато! Аня ,мы тебя обожаем,твои Марувианцы", "Обожаю латекс! Обожаю Марув", "Если ваша вечеринка не похоже на эту,даже не думайте меня звать", "Если ночью на пустынной дороге, она будет ломиться в машину, откроешь ли дверь?", "Самый шикарный момент в клипе тот, когда MARUV горела! Я аж горел с нею по ту сторону экрана!", "Звучит как саундтрэк к ужастику "Латексный демон 666", - пишут фанаты в комментариях.

To Be Mine Maruv смотреть онлайн новый клип:

Maruv To Be Mine текст песни

To be mine

Don’t you know, don’t you mind?

To be mine

Don’t you know?

Far from the sun

Light one by one

Stars in the sky

Burning alive

If you want, if you try

You can wish to be mine

Don’t you know, don’t you mind

You can wish to be mine

Don’t you know, don’t you mind

Las estrellas iluminan en el cielo

Pero no las sigas, sigue mi voz

Am I so deep in your eyes?

Don’t you know? What a surprise!

Am I so deep in your eyes?

Don’t you know? What a surprise!

Don’t you know, don’t you mind

Stars in the sky

Burning alive

Far from the sun

Light one by one

If you want, if you try

You can wish to be mine

Don’t you know, don’t you mind

You can wish to be mine

To be mine

Don’t you know, don’t you mind

To be mine

Don’t you know

Am I so deep in your eyes

Don’t you know? What a surprise

Am I so deep in your eyes

Don’t you know? What a surprise

Maruv To Be Mine перевод песни

Стань моим

Неужели ты не понимаешь или не знаешь?

Как стать моим

Разве ты не понимаешь?

Вдали от солнца

Одна за другой

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Звезды загораются в небе

Но ты должен следовать за моим голосом, а не за ними

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Разве ты не понимаешь?

Зажигаются звезды в небе

И сгорают заживо

Вдали от солнца

Одна за другой

Если захочешь и попытаешься

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Ты можешь стать моим

Неужели ты не понимаешь?

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

Я так запала тебе в душу?

Разве ты не понимаешь? Какой сюрприз!

