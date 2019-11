Группа SINOPTIK закончит благотворительный тур космическим рок-шоу в Киеве

группа SINOPTIK

В самом конце осени, 30 ноября 2019-го группа SINOPTIK (г. Донецк) презентуют новую пластинку и сыграет космическое рок-шоу в киевском клубе Caribbean Club Concert Hall.

Мэрилин Мэнсон, Uriah Heep, "Океан Эльзы" - все эти легендарные исполнители и коллективы, гиганты шоу-бизнеса, в свое время привечали SINOPTIK и приглашали их на свои концерты как почетных гостей. А в 2016-м коллектив добился статуса лучшей рок-группы планеты по версии всемирного музыкального конкурса Global Battle of the Bands.

На киевском концерте 30 ноября Sinoptik впервые для киевской публики сыграет свой новый альбом From Nothing to Forever, который был выпущен в сентябре 2019-го. "По аналитике IMPALA до конца года пластинка будет иметь золотой статус в Украине, Чехии, Бельгии и Великобритании", - сообщает сайт Royal Tributes.

"Ученые доказали, что честные люди чаще других используют ненормативную лексику. Мы же вместо ругани используем музыку. Поэтому 30 ноября мы представим публике три стилистические образы нашей музыки: сыграем электрический сет, акустику и лучшие треки в классической обработке с прекрасными барышнями из струнного трио", - рассказывают участники SINOPTIK.

Более того, ноябрьским выступлением коллектив закончит масштабный благотворительный тур #ЯЧуюЯЖиву, в рамках которого группа собирает средства на необходимое оборудование для диагностики слуха новорожденных детей в Украине. Сбор денег организован совместно с Украинской Биржей Благотворительности и Благотворительным Фондом "Свічадо".

Напомним, что предыдущий альбом SINOPTIK, Fields in fire, вошел в топ-10 лучших украинских пластинок 2018 года по версии Главреда.