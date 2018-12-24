Лучшие украинские музыкальные альбомы 2018 года

​Kazka - Karma

Пожалуй, в последние пару лет никто не стартовал так мощно в украинской поп-музыке, как группа Kazka. Бурно атаковавший уши украинцев еще с конца 2017-го сингл "Свята" (под рефрен "Ой, мамо, на свята, я не була свята" в воспоминания о шальной юности наверняка пускались тысячи украинок) был подкреплен в апреле 2018-го полноформатным альбомом Karma. И вот на нем был бронебойный хит уже практически всеевропейского масштаба (как выяснилось впоследствии) – "Плакала". От этой песни во второй половине года негде было ни спрятаться, ни скрыться. Дело то ли в модном бите (а на альбоме нашлось место и ар-эн-би, и тропикал-хаусу, и инди-попу), то ли в том, как убедительно вокалистка Александра Зарицкая поет о переживаниях трепещущего девичьего сердца, то ли просто в умелом продюсировании коллектива от зубра украинской поп-музыки Юрия Никитина (известного сотрудничеством с Ириной Билык, Веркой Сердючкой, группами NikitA и "НеАнгелы", то ли во всем вместе. Для меломанов под самый конец альбома музыканты приберегли небольшой сюрприз – кавер-версию на легендарную песню "Мовчати", в начале нулевых записанную Андреем "Кузьмой Скрябиным" Кузьменко и Ириной Билык. В общем и целом, перспективы у Kazka, в которую также входят Никита Будаш (гитара/клавиши) и Дмитрий Мазуряк (духовые инструменты) пока видятся совершенно безоблачными. Зря, что ли, ″Плакала″ стала первой за много лет песней на украинском, попавшей и в европейские, и в российские хит-парады.

В плей-лист : "Свята", "Дива", "Мовчати", "Плакала".

Hardkiss - "Залізна ластівка"

Формально третий полноформатный альбом коллектива Hardkiss выглядит как вынужденный шаг навстречу изменившейся из-за квот ситуации в украинском радиоэфире. Шутка ли, группа, ведомая семейно-творческим союзом Вала Бебко (гитара) и Юлии Саниной (вокал), ранее известная яркими – порой едва ли не до рези в глазах – концертами /клипами и англоязычной лирикой, внезапно выпускает пластинку ″Залізна ластівка″, по большей части состоящей из песен на украинском. Еще и разбавленных стихотворными "перебивками" авторства вокалистки – тоже на государственном языке. Однако альбом стоит того, чтобы копнуть чуть глубже. Hardkiss во всех предыдущих своих работах очень уж сильно налегали на визуальную часть – причем часто добиваясь уровня, недостижимого для коллег по украинскому шоу-бизнесу. Однако музыка коллектива часто напоминала сочинение на тему ″Европейская гитарная альтернатива: от Guano Apes до Evanescence. И, казалось бы, формула "Hardkiss + украиноязычные тексты" итоговый результат уравнения не изменит. Но это в теории. На деле же получился крепкий и мощный, по настоящему прорывной альбом. И вот уже англоязычные песни, которых на альбоме четыре штуки, кажутся реально чужими на этом празднике жизни. Музыка, что интересно тоже претерпела изменения – гитар на альбоме относительно немного, зато много синтезаторов, электронных ударных и сэмплов. Но главное – Саниной удается петь/обращаться к слушателю с откровенной и интимной интонацией, при это не скатываясь в пошлую задушевность. В общем, как спел давно и по другому поводу один автор-исполнитель – ″Прыг, ласточка, прыг″. А дальше недалеко и до стадионного уровня – почти кандидату в президенты и властелину молодых (в душе) волчиц, там, должно быть, одиноко очень.

В плей-лист : "Журавлі", "Кораблі", "Мелодія", "00:00", "Де ти є".

Vivienne Mort - "Досвід"

Vivienne Mort – один из очень немногих примеров в "совукрмузе", когда коллективу удалось пробиться к большим залам и плотно "забитому" фестивальному лету, не идя на серьезные музыкальные компромиссы ни с индустрией, ни с публикой. Группа во главе с Даниэллой Заюшкиной не устает копать и открывать новые жилы в нише изысканно-вычурного фортепианного инди-попа (с непередаваемо интимными интонациями). Собственно, сразу слышно, что весь накопленный за несколько лет опыт музицирования коллектив вложил в "Досвід" (кстати, всего лишь второй полноценный альбом в своей истории). В этой работе, как говорится, "слишком много любви" – причем последнее понятие Заюшкина трактует в самом широком из возможных смыслов – не меньше, как вселенскую и большую. Впрочем, сама певица благосклонно оставляет фанатам Vivienne Mort широченное поле для "копаний" в текстов – благо, водопад метафор и мифологических/религиозных отсылок позволяет это сделать. И это не говоря уже о выверенных аранжировках и привычных для группы "прилипчивых" мелодиях. Подытоживая – Vivienne Mort точно входит в очень небольшой список украинских коллективов, уверенно и четко прокладывающих себе дорогу в будущее. Это действительно чаемая многими украинскими меломанами поп-музыка "здорового человека".

В плей-лист : "Думаю про тебе", "Змія", "Вестерн", "Іній"

"Пирятин" - "Атентат"

Вряд ли идейный вдохновитель группы "Пирятин", известный и эксцентричный художник-"жлобист" Иван Семесюк является фанатом Тома Круза и его шпионско-боевиковой франшизы "Миссия невыполнима", Тем не менее, он решился со своим коллективом именно что на невыполнимое задание – сочинить адекватный, остроумный и хулиганский материал, способный потеснить в магнитолах и радиоприемников маршруточников/таксистов печально известный русский блатняк. И, самое интересное, у "Пирятина" вышло все как нельзя лучше. В дебютном альбоме "Атентат" 12 песен – и каждая хороша по-своему. К тому же, тексты большинства треков насыщены на редкость уместной матерной лексикой – добавленной то ли большей доходчивости ради, то ли баловства/хулиганства для. Единственное – потенциально широкие слушательские массы может отпугнуть никак не свойственная блатняку наблюдательность и склонность к размышлениям лирического героя Семесюка. Причем тексты легко "рубятся" на, говоря современным языком, мемоемкие выражения по типу: "Нема грошей – п*здуйте нах*й", "Самона*бнувся, наче не було", "Вонючі жлоби – причиняєте ви стільки журби" и т.д.

Чисто музыкально коллектив "Пирятин" работает на тонкой грани между американским кантри/блюзом и музыкой для кельтско-ирландских хмельных плясок. Причем в песне "Арта", посвященной войне с Россией на Донбассе, вряд ли запланированная Семесюком перекличка с Ирландией и ее некогда весьма воинственным отношениям с английской метрополией, становится вовсе уж пугающей.

"Атентат" получился хоть и местами нарочито шероховатым, но крепким и мощным художественным высказыванием. Пока в нише простой (но не примитивной) драйвовой музыки с моментально врезающимися в память текстами у "Пирятина" никаких конкурентов на украинской сцене нет и не предвидится.

В плей-лист : "Нема грошей", "Арта", "Самона*бнувся", "Життя іде".

SINOPTIK - Fields in fire

Группа SINOPTIK – как раз тот случай, когда безумству храбрых положено петь песню. По-прежнему позиционирующее себя как донецкое трио продолжает выдавать на-гора отменный хард/психоделик/стоунер-рок, корнями явно проросший в 2018-й откуда-то из 1970-х – и при всем при этом в Украине, где такую музыку массово никогда не принимали и не жаловали. В отличие от Европы, где группа успешно гастролирует последние годы. Собственно, по Fields On Fire хорошо слышно, что он рождался-сочинялся именно в дороге. Но несмотря на это, еще никогда ранее, пожалуй, SINOPTIK не звучали так тяжело, "мясисто", увесисто и уверенно, Причем такое ощущение возникает от работы, проделанной всеми участниками записи – гитаристом/вокалистом/клавишником Дмитрием Афанасьевым-Гладких, басистом Дмитрием Сакиром и барабанщиком Виктором Герчевым. Кажется, они не столько играют музыку, сколько прорубываются сквозь бесконечный угольный пласт к каким-то новым и сияющим безумным алмазным светом перспективам. Только ближе к окончанию альбома музыканты позволяют себе немного притормозить, расслабиться и сыграть немного более спокойный материал в духе предыдущего альбома SINOPTIK – Interplanet Overdrive (вышел в 2016-м).

Резюмируя, хотелось бы спрогнозировать для группы светлое будущее, аншлаги на концертах в больших залах и хедлайнерские места на фестивалях. Однако есть большое "но" – вряд ли много шансов, что при такой тяжелой/закрученной музыке и английских текстах SINOPTIK добьется всего этого в Украине, а не заграницей. Хотя, похоже, сами музыканты к такой ситуации более чем готовы.

В плей-лист : Until The End, Holy Smoke, Wreckage

Kurs Valüt – Veselo

Говоря щебечущим языком современной интернет-молодежи, днепропетровское трио Kurs Valüt – типичные ноунеймы. В самом деле, учитывая нынешние ландшафты украинской музыки, ничто не предвещало появление в стране синтпоп/EBM-коллектива, продолживший разрабатывать "жилу", брошенную группой "Скрябін" в начале-середине 1990-х из-за явной бесперспективности. Евгению Гордееву, фронтмену и автору песен, удивительным образом на дебютном альбоме Veselo совместить и в вокале, и в лирике отстраненность, механистичность с ироничностью (помноженную на щепетильность и внимание к окружающей украинской действительности) и афористичностью. Kurs Valüt, кажется, первые музканты, которым пришло в голову засэмплировать знаменитую "пищалку-голосовалку" из зала Верховной Рады – причем в треке, названном "4533" (по номеру законопроекта о легализации в Украине легких наркотиков). Вообще фокус внимания Гордеева как автора максимально широкий – тут и "материальный адюльтер" от популярной сети офисов микрокредитования, и песня "Интерсити" – целая ода одноименным поездам от "Укрзализныци", и сверхироничный кивок в сторону снобов с эстетами, которым непременно надо всю-всю музыку разобрать на термины и разложить по полочкам ("Трансгендер").

В конечном итоге дебютный альбом Kurs Valüt оставляет после себя довольно интересное послевкусие и дает любопытный результат. Холодноватая и несколько роботизированная синтезаторная музыка и снайперски-экзистенциальные тексты, оказывается, отлично "озвучивают" панораму нынешней Украины. Что ж, тем интереснее будет следить за успехами днепрян в будущем, ведь родная страна точно не оставит их без "топлива" для творчества.

В плей-лист : "4533", It-sphere, "Не твій", "Трансгендер".

"Пошлая Молли" - "Грустная девчонка с глазами как у собаки" и "Очень страшная Молли 3 (Часть 1)"

″Пошлую Молли″ на все сто процентов можно отнести к тем коллективам, про которые обычно говорят почтенные отцы семейств: "Поганая молодежь играет/поет всякую фигню". Вероятно, где-то в этом утверждении есть и зерно истины, но, судя по тому какого размера успеха и в кратчайшие сроки среди подростков удалось добиться поп/синти-панк-группе во главе с уроженцем Харьковщины Кириллом "Бледным" Тимошенко, молодежь очень даже не против побыть поганой как можно дольше. Фронтмена "Пошлой Молли" вообще можно безо всяких натяжек называть тем самым "пацаном, который пришел к успеху". Ведь в недрах соцсетей обитает масса юных талантов с неразборчивой дикцией (которые матом не ругаются, а разговаривают), описывающих прелести гедонизма с дионисийским размахом – вечеринки, секс и наркотики – а конвертировать свое творчество в многомесячные гастроли по забитым визжащими фанатами клубам и залам им не удается никак. У "Бледного" и его коллектива это удалось с вызывающей даже легкостью. Шутка ли, оба мини-альбома группы в 2018-м, "Грустная девчонка с глазами как у собаки" и "Очень страшная Молли 3 (Часть 1)" издал музыкальный гигант – компания Warner Music.

Главное же, успеху "Пошлой Молли" удалось поколебать широко известный стереотип: мол, для постсоветского слушателя текст – главное в песне. Разбирать написанные "Бледным" строчки можно даже и не пытаться – чистой воды бессмысленное занятие. Но песни, как видно, все равно работают отлично – за счет за счет запоминающегося припева и какого-то малоуловимого, но очень заразительного настроения.

Что ж, один уважаемый автор 37 лет назад спросил: "Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица Земли?". Шпана – по всему видать – наконец, явилась, но, увлеченная вечеринками, никого стирать не собирается. И вряд ли это очень уж плохо.

В плей-лист : "Райские цветы", "Все хотят меня поцеловать", "Типичная вечеринка с бассейном", "CTRL+Zzz", "Буду твоим песиком"

ONUKA - MOZAЇКА

В 2014-м именно с первого альбома ONUKA начался если не ренессанс, то уж точно перезагрузка украинской поп-музыки. Вокалистке Нате Жижченко и ее музыкальному соратнику/спутнику жизни Евгению The Maneken Филатову построить довольно устойчивый мост из прошлого (то есть от народной музыки) в современность (то бишь в музыку клубно-синтезаторно-сэмплерную). Дальше был успех – клипы, фестивали, мини-альбом Vidlik в 2016-м, гиперуспешная коллаборация с Национальным оркестром народных инструментов. Однако не оставляло ощущения, что Жижченко копит впечатления и силы – чтобы отыскать место и сделать даже не шаг, а целый скачок вперед. В 2018-м время пришло. ONUKA выпустила второй альбом MOZAЇКА. Но шаг оказался не столько вперед, сколько вглубь в себя. 10 треков пластинки – отдельные части пресловутой мозаики, которую собирает интровертка Ната. Здесь есть и архивная запись с радио ее первого выступления на публике, и ноющая тоска по близким людям, и просто разные сокровенные наблюдения.

ONUKA точно можно присвоит звание самого дотошного музыкального коллектива Украина. Каждая деталь звукового ландшафта альбома тщательно подобрана, вычищена и отшлифована. Большинство песен записаны совместно с друзьями ONUKA - оркестром Наона. Для знатоков-меломанов есть особый подарок – над треком Vsesvit специально поработал легендарный Эрик Муке (тоже большой специалист по скрещиванию фольклора с электроникой из группы Deep Forest). Но пальму первенства музыкальных странностей-забавностей забрал и никому точно не отдаст трек All friends – туда Жижченко с Филатовым записали звук тронувшихся и ломающихся льдин.

В конце концов, вовсе не обязательно просто сидеть и ждать, когда лед начнет таять. Можно хотя бы попытаться его разломать и идти дальше – хоть и в светлое будущее.

В плей-лист : Vsesvit, Guns don’t shoot, Golos, All friends

Джамала - "Крила"

9 из 10 украинских артистов, случись им победить во гигантской ярмарке тщеславия – конкурсе "Евровидение", как это удалось сделать Джамале (Сусанне Джамаладиновой), почивали бы на лаврах лет пять, кочуя с корпоратива на корпоратив. Но певица стала тем самым десятым, который пошел своим путем (что, учитывая ее творческий путь не удивительно ничуть). Уже в 2018-м Джамала, несмотря на очень вескую причину для перерыва творчестве (рождения в марте сына), выпустила очередной полноформатный альбом. В нем десять песен – семь украиноязычных и три англоязычных. "Роман" Джамалы с электронными битами, начавшийся на альбоме "Подих", на "Крилах" расцветает буйным цветом, заканчиваясь поджарыми и выверенными синти-поповыми песнями. При этом певица не оставляет и не забывает свои соулово-фанковые корни, когда приведшие ее к первому успеху на сцене. Джамала как бы приглашает слушателей посмотреть и послушать, сколько эмоций и какую музыку есть удалось накопить за последние пару лет. Причем с ней по-прежнему по силе вживания в песни, по точности интонаций и широте эмоций, наконец, по мощи/изобретательности вокала среди украинских певиц с ней мало кто может сравниться.

Подытоживая –– Джамала продолжает прокладывать свой путь по болоту отечественной музыки. И почему-то создается впечатление, что, с крыльями или без, она в конце концов доберется до пункта назначения.

В плей-лист : "Сумую", "Крила", Happiness

Вагоновожатые - "Референс"

Трио "Вагоновожатые" (Антон Слепаков, Валентин Панюта, Станислав Иващенко) своим вторым альбомом "Референс" сделало все (неважно, сознательно или нет), чтобы удивить и восхитить публику. Во-первых, пластинка стала первым релизом коллектива, на котором есть песни на украинском языке – причем это не выглядит компромиссом ради преодоления барьера квот – музыка и смыслы, несомые "Вагоновожатыми", по-прежнему вряд ли сгодятся для радиоэфира. Во-вторых, по "Референсу" ощущается, сколько времени музыканты провели, продумывая его концепцию, а потом собирая его по частям (в отличие от дебютного альбома "Вассервага" кажущегося из 2018-го одним большим адреналиновым всплеском). При этом ни тексты, ни эмоции Слепакова по-прежнему остры, четки, а порой и безжалостно пессимистичны. Весь "Референс" – десять треков, объединенных общей темой наблюдений за незавидным нынешним обществом (недаром пока главный хит с альбома называется "Человеческие слабости"). Отвечающие в коллективе за музыку Панюта (гитара, электроника) и Иващенко (ударные) четко выдержали пластинку в духе очень своеобразного IDM – пресловутой умной музыки для танцполов.

Подводя итоги – "Вагоновожатые" выдали "на-гора" еще один ни на что не похожий бодрый и злой альбом. Тому, как они гнут свою линию и тому, как она в их руках гнется, можно только восхититься. А там и до статуса "культовой группы" рукой подать. Хотя, кажется, и в нем "Вагоновожатые" ничуть не закостенеют.