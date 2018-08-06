Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео

Борис Гребенщиков

Легендарный российский рок-музыкант и бессменный фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сочинил новую песню, посвященную недавнему скандалу в Голливуде – когда продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько известных актрис.

Композиция была аранжирована в стиле утяжеленного блюза и получила название «Бой-баба». Гребенщиков впервые исполнил ее с «Аквариумом» на концертах в Санкт-Петербурге и Москве.

В целом же, песня явно являлась откликом не только на недавний секс-скандал с Вайнштейном, но и на последовавшую за ней череду громких разоблачений известных мужчин по поводу сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гребенщиков с «Аквариумом» дал уличный концерт в Киеве, который пытался сорвать активист с плакатом «Геть рашистів з України».