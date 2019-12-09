"Сатанистское отродие, без трусов": Maruv в латексе взбудоражила сеть

Maruv / Instagram

Певица Maruv предстала в своем сценическом латексном наряде, и до глубины души впечатлила подписчиков.

Maruv показала в Instagram свои фото в черном латексе.

"Леди в черном", - написала она под снимком.

На фото Maruv позирует не только в черном латекством костюме, но и еше в черных трусиках, надетых поверх наряда. Поклонников до глубины души завели эти трусики, и заинтересовало, если у нее белье под латексом.

Насмотревшись, как Maruv позирует в своем облегающем наряде, подписчики поспешили завалить ее комментарями.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

"Сатанистское отродие", What a Quenn!", "Жги, бро", Без трусов было бы лучше. Зачем они тебе?)", "Черная пантера", "Красотка добрая", "Богиня", "Аня, извините, но в голову пришел тупой вопрос. А что, если месячные, то как с таким костюмом быть", "Одно и то же", Зажигательная красотка", "Bang", "Хорошая Кися!", "Любишь ты поверх все надевать", "Это, как Суперпен - трусы поверх одежды", "Красотулька", "Куда катится наш мир!? Почему все молчат!?", "Потушите пожар - это огонь", "Когда с бодуна перепутал и надел трусы на колготки", "Трусы поменяй", "Вы ничего не перепутали? Сперва трусы, потом штаны", "Это все от Супермена пошло", "О, у меня в PUBG тоже есть костюмчик, где трусы поверх штанов", "Очень очень( стиль", "Уау", - пишут поклонники.

До этого Настя Каменских и Оля Полякова слились в страстном поцелуе и завели сеть