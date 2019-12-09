Зозибини Тунци: биография и горячие фото Мисс Вселенной 2019

Зозиби Тунци / Instagram

Зозиби Тунци - стала третьей представительнице Южной Африки, которая выиграла конкурс Мисс Вселенная. Для победы на конкурсе Зозиби Тунцы тяжело работала.

Чем покорила Мисс Вселенная Зозиби Тунцы судей - смотри и читай на Главреде.

Церемония награждения Мисс Вселенная 2019 прошла вечером 8 декабря в Атланте штат Джорджия, и судьи сделали выбор среди 90 участниц.

Второе место досталось 24-летней "Мисс Пуэрто-Рико" Мэдисон Андерсон, а третьей стала 25-летняя "Мисс Мексика" София Арагон.

Зозибини Тунци: краткая биография

Африканке Зозибини Тунци 26 лет, она родилась в Тсоло в муниципалитете Мхлонтло Восточной Капской провинции Южной Африки. Она не может похвастаться лингвистическими достижениями - кроме английского, она говорит на языке коса, который является одним из официальных языков ЮАР, как, собственно говоря и английский.

Она успела получить степень бакалавра технических наук в местом университете. Тем не менее, Тунци является специалистом по связям с общественностью. Также она поведала в своих речах о том, как она боролась с гендерной несправедливостью.

"Общество было запрограммирована в течение долгого времени — оно никогда не видело то, что темнокожие девушки могут быть магически красивы, но теперь мы движемся к тому, когда женщины, подобные мне, могут наконец найти место в обществе, могут наконец узнать, что они красивы.Я верю, что все, что мы вкладываем во Вселенную, всегда возвращается к нам, и я думаю, что, если мы будем работать вместе и делать все, что мы можем, мы действительно сможем изменить ситуацию", - говорит она.

Девушка представила требования к красоте в 2019 году - худощавая, миниатюрная, с короткими волосами. Но главной причиной выбора судей была история девушки, ее позиция, ибо конкурсы красоты социальные проекты, и модели должны объяснить, что хотят нести людям.

Зозибини активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов. также она является защитником природной красоты и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

На фоне Зозиби, у всех остальных просто не было шансов на победу. Во время конкурса на вопрос о том, что самое важное, чему нужно учить молодых девушек, Зозибини ответила "лидерство".

"Это то, чего не хватает в молодых девушках и женщинах в течение длительного времени, не потому, что мы этого не хотим, а потому, что общество назвало женщин такими. Я думаю, что мы самые влиятельные существа в мире, и нам должны быть предоставлены все возможность", - сказала Тунци.

Мисс-Вселенная 2019: парвила и награда

Конкурс Мисс Вселенная был впервые показан по национальному телевидению США в 1955 году. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

На Мисс Вселенная 2019 Украину представляла 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья, ставшая победительницей национального конкурса Мисс Украина Вселенная – 2019. После интервью и объяснения своих целей, она так и не вошла даже в топ-20.

По правилам конкурса победительница получает 250 000 долларов, ежемесячная зарплата в размере 3000—5000 долларов, услуги стилистов, гардероб, двухлетнее обучение со стипендией на актерских курсах в New York Film Academy. Она на время контракта посещает светские мероприятия, и должна нести свою социальную позицию, с которой победила, в мир.

Напомним, что Мисс Вселенную Украину Анастасию Субботу не хотели пускать в США на конкурс красоты.