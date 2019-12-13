"Рассталась с парнем": Ирина Шейк разделась на вебку и завела сеть

Ирина Шейк / instagram.com/IrinaShayk/

Модель Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram фото очень странного качества, на котором она позирует в шикарном красном белье и с плюшевым мишкой.

Ирина Шейк в nstagram показала пикантное фото в стиле "домашний вебкам".

Супермодель подписала только бренд своего бель - Intimissimi.

На фото она полулежит на краю кровати, облокотившись на одну руку и здоровенного плюшевого медведя. Второй рукой она прикасается к игрушке. На фото центральный ракурс взят на бюст Ирины Шейк и ее плоского животика, но также видно, что она еще и в кружевных трусиках того же бренда.

Ирина Шейк / Instagram

Поклонники поспешили написать побольше комплиментов Ирине Шейк - не только на русском, но и на итальянском, английском испанском и иврите.

"Опять рассталась с парнем ?", "Hot", "камера слабенькая какая-то)", "Тема сисек не раскрыта, Ир", - пишут в комментариях поклонники.

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