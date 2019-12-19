Леон Дам после Maison Magiela показал пенис для модного глянца

Леон Дам показал пенис / Instagram

Леон Дам показал "причиндалы" на фото западного глянце, вызвав не менее бурную реакцию в сети, чем на его дефиле на показе Maison Magiela, который он закрывал в Париже в сентябре 2019.

Леон Дам в Instagram опубликовал фото для журнала DUST MAGAZINE, на которіх он снялся совсем голым.

Леон никак не подписал фото, только сделал ссылки на журнал и команду, которая участвовала в съемках.

На фото он сидит на стуле за столом, расслабившись, и не скрывая ничего, так что фотографу пришлось "замыливать" пенис Леона, чтобы ффото можно було показать обществу.

Леон Дам / Instagram

Леон Дам / Instagram

В комментариях многие знаменитые модели и фотографы поздравляют Леона с такой откровенной фотосессией, а снимки стремительно набирают лайки, в том числе и от украинских звезд шоу бизнеса.

Напомним, видео с Дамом в кожаном плаще, пилотке и сапогах на каблуках из лакированной кожи тут же стало вирусным в сети, после показа Maison Magiela ан неделе моды в Париже в конце сентября.

До этого Гарик Харламов снова стал "куколдом" из-за фотографии с не той женщиной