"Cисечки вкуснейшие": Maruv завела горячими фото с концерта

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Певица Maruv показала фото в откровенных костюмах, в которых она выступала вместе со своим балетом с большим концертом в Праге в Чехии.

Maruv завела сексуальными фото с девочками на сцене в своем Instagram.

"Концертная жизнь. Фото сделал Олег Феникс", - написала Maruv в подписи к снимкам.

На фото Мaruv в любимом латексном костюме позирует вместе со своими девочками на сцене. Они сексуально позирую и ползают по сцене на коленках, а с одной девушкой Мaruv позирует на стуле, очень сильно и сексуально выгибаясь друг к другу.

Поклонники пришли в восторг от откровенного концерта Мaruv, и поспешили написать ей много комплиментов.

"Турбо пушка", "Охххх Аня красотка как обычно !!! Девушка огонь !!!", "Анечка❤️, ты бесподобна!", "Просто невероятная", "Прага! Бомбезный был концерт. Весь зал пел хором", "Самая лучшая!!! ", "Слишком красиво", "Oh my god", "Твои сисечки вкуснейшие", "Мамасита", - пишут в комментариях.

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