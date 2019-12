"От обдроченого латекса рябит": Maruv сменила образ - горячие фото

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Мaruv перекрасилась, и показала горячие фото в новом образе без латекса.

Maruv опубликовала горячие фото и видео в новом образе - певица решила перекрасится в синий цвет!

"So, now I’m blue. Do you like my new hairstyle?", - "Итак, я синяя, вам нравится моя новая прическа?", - пишет Марув.

На фото она позирует с ярко-голубыми волосами, без косметики и в красном олегающем платье. Для фото она поворачивается разными сторонами и сексуально выпячивает попку.

Кроме того, Maruv показала фото в ванной, на котором она позирует в крошечной маечке, оголив плечи.

А в Stories появилось видео, как Maruv тренируется с новой прической под старые песни, показывая свои сексуальные танцы на камеру.

Поклонники пришли в дикий восторг и завалили ее комплиментами. Особо они одобрили то, что Maruv отказалась от латекса.

"Крутая милаха", "такая красотка даже без мэйка", "очень милая", "Ух ты, удивила, я аж Мальвину вспомнила", "Опять эти глаза воспетки детского сада. Симпотяга конечно, но для марув это не то. Де секас де экспресия? ", "От обдроченого латекса уже в глазах рябит", "сумасшедшая женщина (в хорошем смысле)", "С таким личиком и попкой всё смотрится хорошо.", "Sexy снежная королева", "Без косметики,свой цвет волос. Зачет", "Милаха", "Синий синий в хлам?)))", "Аннушка, ты умница! Горжусь, что ты моя землячка! Твори, невзирая на политические препоны!!!", - пишут в комментариях.

