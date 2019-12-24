  1. Главная
  3. Stars

"От обдроченого латекса рябит": Maruv сменила образ - горячие фото

24 декабря 2019, 14:08

Украинская певица Maruv не дает поклонникам отдохнуть, и только все привыкли к ее пепельно-белым волосам, как она снова кардинально сменила образю

Maruv
Maruv / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Мaruv перекрасилась, и показала горячие фото в новом образе без латекса.

Maruv опубликовала горячие фото и видео в новом образе - певица решила перекрасится в синий цвет!

"So, now I’m blue. Do you like my new hairstyle?", - "Итак, я синяя, вам нравится моя новая прическа?", - пишет Марув.

На фото она позирует с ярко-голубыми волосами, без косметики и в красном олегающем платье. Для фото она поворачивается разными сторонами и сексуально выпячивает попку.

Maruv
Maruv / instagram.com/maruvofficial
Maruv
Maruv / instagram.com/maruvofficial
Maruv
Maruv / instagram.com/maruvofficial

Кроме того, Maruv показала фото в ванной, на котором она позирует в крошечной маечке, оголив плечи.

А в Stories появилось видео, как Maruv тренируется с новой прической под старые песни, показывая свои сексуальные танцы на камеру.

  • Maruv instagram.com/maruvofficial
  • Maruv instagram.com/maruvofficial
  • Maruv instagram.com/maruvofficial
  • Maruv instagram.com/maruvofficial
  • Maruv instagram.com/maruvofficial
  • Maruv instagram.com/maruvofficial
  • Maruv instagram.com/maruvofficial

Поклонники пришли в дикий восторг и завалили ее комплиментами. Особо они одобрили то, что Maruv отказалась от латекса.

"Крутая милаха", "такая красотка даже без мэйка", "очень милая", "Ух ты, удивила, я аж Мальвину вспомнила", "Опять эти глаза воспетки детского сада. Симпотяга конечно, но для марув это не то. Де секас де экспресия? ", "От обдроченого латекса уже в глазах рябит", "сумасшедшая женщина (в хорошем смысле)", "С таким личиком и попкой всё смотрится хорошо.", "Sexy снежная королева", "Без косметики,свой цвет волос. Зачет", "Милаха", "Синий синий в хлам?)))", "Аннушка, ты умница! Горжусь, что ты моя землячка! Твори, невзирая на политические препоны!!!", - пишут в комментариях.

Ранее Яна Кошкина без трусиков стыдливо прикрыла интимное место на фото.

Maruv новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"От обдроченого латекса рябит": Maruv сменила образ - горячие фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:24
Цены на отопление снизят на 30%: Кабмин Гончарука принял постановление
15:21
Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом: кого коснется
15:17
Российская звезда потеряла грудь после операции по увеличении
15:12
"Платежка – не приговор": Зеленский требует снизить тарифы на коммуналку
15:00
Новогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
14:49
"Напоите его галоперидолом": "буйный" Лукашенко дал Украине совет о вступлении в НАТО
14:20
"Завинчивает гайки": "бацька" предостерег РФ от нападения и пригрозил НАТО
14:08
"От обдроченого латекса рябит": Maruv сменила образ - горячие фото Фото
13:54
"Таких судов нет": в РФ пожаловались на проблемы с газопроводом в обход Украины
13:38
Отставка Трубы: Зеленский дал "зеленый свет" перезагрузке ГБР
13:26
"Не должны были родиться": Путин стал лицом рекламы презервативов
13:21
"Нежность и дерзость": Ани Лорак засветила грудь в откровенном наряде
13:03
Погода в Киеве: синоптик дала прогноз на католическое Рождество
12:56
Резня в Харькове: мужчина взял заложницу и ранил полицейского
12:53
Украинцы рассказали, когда хотят праздновать Рождество - опрос
12:42
Палала: Kazka сняла эротический клип - смотрите видео Видео
12:35
В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату
12:30
Галина Волчек не поддается лечению: обнаружена другая болезнь
12:26
В Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах
12:16
"Сиськи где?": Яна Кошкина без трусиков стыдливо прикрыла интимное место
12:13
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: опасность и дорогая находка
12:09
В порт Одессы зашел американский эсминец, бомбивший Сирию
11:58
В РФ назвали число российских зэков в украинских тюрьмах
11:48
Вакарчук - синоним лживой напыщенной особи мнение
11:36
Снижение цен на топливо: сети АЗС отреагировали на требование Зеленского
11:27
Комаровский указал на три главных принципа закаливания
11:25
Салат Грибная поляна: оригинальные рецепты с ветчиной, опятами и морковью по-корейски
11:22
Зеленский подписал последний закон для "промышленного безвиза": о чем документ
11:20
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый го 2020 Видео
11:15
Антон Лирник из Лиги Смеха высказался о гастролях в России Видео
11:15
Расстрел бизнесмена в Гидропарке: СМИ узнали подробности
11:01
"Госпереворот" и "националисты": в РФ обвинили Раду в отказе от диалога
10:55
Крушение новейшего российского истребителя Су-57: возможные причины
10:52
Галина Волчек в коме: причины болезни актрисы
10:43
Домашний арест и электронный браслет: суд принял решение по делу Пимаховой
10:25
Витренко назвал "газовый" предохранитель от масштабной агрессии России
10:02
В Тернополе Пушкин "превратился" в Йоулупукки, опубликованы фото
10:01
Венеция снова пошла под воду: опубликованы фото и видео потопа Фото
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
09:56
Продажа земли: в Госгеокадастре объяснили, что будет с мораторием в 2020 году
09:40
Галина Волчек госпитализирована: в театре рассказали подробности
09:38
"Контрольный выстрел в голову": в СБУ оценили фейк о "расстреле офицеров" на Закарпатье
09:33
Разбитое сердце и улыбка удачи: гороскоп на 24 декабря всех знаков Зодиака
09:24
Путина тянет на место преступления мнение
09:22
"Камень в огород России": ЕС отреагировал на открытие движения поездов по Крымскому мосту Фото
09:21
Стрельба в Гидропарке: убит киевский бизнесмен - СМИ
08:59
В Нафтогазе предупредили о рисках нового транзитного договора с РФ
08:48
Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография
08:37
Не только навоз: в России озадачили странным символом наступающего года
08:34
Итог газовых контрактов - смерть украинской ГТС мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять