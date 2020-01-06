Звезда Скандала без белья пришла на Золотой Глобус 2020

Звезда фильма Джанго Освобожденный и сериала Скандал Керри Вашингтон произвела фурор на Красной дорожке Золотого Глобуса 2020.
Американская актриса и политическая активистка Керри Вашингтон пришла на церемонию вручения Золотого Глобуса 2020 в жакете без белья.
Керри Вашингтон похвасталась пикантными фото с красной дорожки Золотого Глобуса 2020 в Instagram.
Героиня фильма Тарантино Джанго Освобожденный, исполнительница главной роли в сериале Скандал, и звезда сериала Американский сын (2019) на Netflix Керри Вашингтон до глубины души поразила всех свои нарядом на церемонии вручения премии Золотой Глобус 2020.
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Керри Вашингтон пришла на Красную дорожку в черном жакете без белья и длинной черной юбкой в пол, но с разрезом на бедре до ягодиц. Привлекало внимание также колье-пояс от Marli, которое подчеркивало отсутствие белья на актрисе.
Керри позировала по всей Красной дорожке, и предоставила рассмотреть себя со всех сторон.
Также Керри Вашингтон сняла видео крупным планом своего оголенного бюста и маникюра под мероприятие.
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