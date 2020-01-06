Звезда Скандала без белья пришла на Золотой Глобус 2020

Керри Вашингтон / Instagram

Американская актриса и политическая активистка Керри Вашингтон пришла на церемонию вручения Золотого Глобуса 2020 в жакете без белья.

Керри Вашингтон похвасталась пикантными фото с красной дорожки Золотого Глобуса 2020 в Instagram.

Героиня фильма Тарантино Джанго Освобожденный, исполнительница главной роли в сериале Скандал, и звезда сериала Американский сын (2019) на Netflix Керри Вашингтон до глубины души поразила всех свои нарядом на церемонии вручения премии Золотой Глобус 2020.

Читайте такжеЗолотой Глобус 2020: полный список победителей

Керри Вашингтон пришла на Красную дорожку в черном жакете без белья и длинной черной юбкой в пол, но с разрезом на бедре до ягодиц. Привлекало внимание также колье-пояс от Marli, которое подчеркивало отсутствие белья на актрисе.

Керри позировала по всей Красной дорожке, и предоставила рассмотреть себя со всех сторон.

Керри Вашингтон / Instagram

Керри Вашингтон / Instagram

Керри Вашингтон / Instagram

Керри Вашингтон / Instagram

Также Керри Вашингтон сняла видео крупным планом своего оголенного бюста и маникюра под мероприятие.

Ранее Настя Каменских без трусиков взбудоражила сеть пикантными фото.