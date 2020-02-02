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"Латекс в облипочку, платье в дырочку": Maruv заинтриговала новыми фото

2 февраля 2020, 07:15

Украинская певица Maruv поделилась счастливыми фото того, как она бузит на отдыхе в крошечном платье-сеточке, и вызвала бурную реакцию у поклонников.

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv поделилась горячими фото с отдыха на Бали, откуда она уже улетела в Украину.

Maruv показала, как развлекалась в тропиках в крошечном платье в дырочку в Instagram.

"La-la-la", - подписала фото Марув.

На фото, которые она показала в сети, Анна Корсун Maruv катается на качельке - причем она буквально "улетает" с горы с прекрасным видом на лес.

На других фото Марув позирует в черном прозрачном платье в дырочку, так что видно, что у нее под низом. Марув сексуально изгибается, проводит руками по телу, и возбуждает фантазию на фоне леса и больших зонтиков от света.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

Поклонники забросали ее комментариями.

"Наша королева наконец-то отдыхает", "Огонь!так держать!", "Качели от могилы до колыбели", "Еееееееккееее аж бесишь очень классное платье", "Анютка", "Пушка",

"Грациозна, как Мерлин Монро", "Загар буде в крапочку", 

"Какая ты всё-таки вредина!!! Как артистично ты дразнишься и позируешь!!! Природа встретила тебя теплом и зарядила энергетикой,а ты её невероятным обаянием и чистым позитивом!!!Вы просто отдыхаете и растворяетесьв объятиях друг друга!!!", "Да! Эта девочка носит латекс не ТОЛЬКО, в ОБЛИПОЧКУ. Но и бывает, что все-же мелькают ПЛАТИЦА В ДЫРОЧКУ. Сейчас она просто на фото дарит улыбку. А, вечем платьем, пойдёт ЛОВИТЬ РЫБКУ. С УВАЖЕНИЕМ"

Ранее Внучка Боярского поделилась пикантными фото.

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