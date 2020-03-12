"Сп*здили, хуллиард денег": украинскую модель обокрали в дорогой гостинице Турции

Анастасия Рудая / Instagram

Модель Анастасия Рудая перед введением карантина в Украине успела отдохнуть в Турции в знаменитом комплексе Rixos Premium Belek. Но отдых явно не задался, так как Анастасия пережила неприятные моменты из-за кражи в гостиннице.

Анастасию Руду обворовали в Турции, пишет сама девушка в своем Instagram.

"Хочу поблагодарить Rixos Premium Belek за прекрасный отдых, за то что извиняюсь на слове "сп*здили" любимое кольцо, благо оно не стоило хуллиард денег. А после моего заявления о краже, ещё й сделали из меня дуру, оправдав своих сотрудников что они их проверяют на выходе с работы. Знаете что, как сказала моя подруга, "если бы я хотела украсть, я бы и в трусах пронесла", очень сомневаюсь что они проверяют своих сотрудников настолько детально. Поэтому будьте бдительны, и не оставляйте свои вещи без присмотра!", - пишет модель.

К посту она добавила фото за столом в ресторане гостинницы - в купальнике, рубашке и солнцезащитных очках.

Анастасия Рудая / Instagram

Анастасия Рудая / Instagram

В комментариях Анастасию поддерживают и рекамендуют не останавливаться на одном посте в Instagram,

"Плюсую, когда пошла жаловаться что украли колечко, все набросились мол это невозможно, им вера строго запрещает", "У нас так в номер украли деньги сотрудники отеля, хотя деньги были спрятаны, и из на точно так сделали дуроков, а их персонал остался как ни в чем не бывало, обидно что случаются такие случаи, но спасибо вселенной что отделаюсь мы деньги все голишь, а не чем то не дай бой похуже", "Последняя фотка колечка, как знала...", "В Турции это очень распространено. Мне повезло меньше,когда устанавливали мебель в нашей квартире при переезде у меня украли кольцо,которое стоило внушительных денег...так что вы слава Богу легко отделались,но все равно осадок мерзкий остаётся", "Ох как жалко, но не расстраивайтесь) Пусть это будет самая большая потеря в Вашей жизни", "Антиреклама топчик", "Премиум, бл*дь", "Настя не останавливайся накатай на них пусть все знают.во всех соц сетях и им скажи что выставишь публично. мафия тварей", - пишут ей в комментариях.

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