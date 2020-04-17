"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы

Ксения Собчак распекла Полякову и Ивлееву за флешмобы / Instagram

Скандальная телеведущая светская львица ( и даже бывшая кандидатка на пост президент РФ) Ксения Собчак разразилась на своей странице в Instagram критикой звезд, которые в условиях карантина и самоизоляции придумывают всякие флешмобы и челленджи.

"Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос, и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, а кто за кем повторил. Непонятно уже, что хуже- сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики", — возмутилась она.

По всей вероятности, критика Собчак была направлена в первую очередь против блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, придумавшей винные разговоры со звездами через Сеть и певицы Оли Поляковой, занимающейся похожим делом.