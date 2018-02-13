"Лобода больше не Света": известная певица перевоплотилась в мужчину

На своей странице в Instagram артистка выложила новые фото.
Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода удивила поклонников своим новым образом.
Звезда примерила на себя образ американского певца Боба Дилана. На черно-белых снимках певица позирует в парике, мужском костюме, рубашке и с сигаретой в руке.
Однако, в комментариях подписчики артистки сошлись во мнении, что Лобода больше похожа на американскую певицу Лору Перголицци, известную под псевдонимом LP.
"Копия LP", "Гениальная LP", "Ты мне LP напомнила больше", - написали подписчики.
Подписчики звезды были поражены такой необычной фотосессией, и восприняли ее с чувством юмора.
"Лобода больше не Света", "Она ещё и мужчина", - пошутили поклонники.
Ранее Светлана Лобода прокомментировала слухи о пластической операции.