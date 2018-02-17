"Евровидение-2018": где и когда смотреть трансляцию второго полуфинала Нацотбора

17 февраля в 19.00 одновременно на двух телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартует прямая трансляция второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2018.

По результатам второго полуфинала определятся еще три финалиста Нацотбора. Как и в прошлую субботу, за возможность представлять Украину в Лиссабоне, Португалия на "Евровидении-2018" будут соревноваться девять исполнителей.

1. INGRET с песней "Save my planet"

2. MELOVIN с песней "Under The Ladder"

3. JULINOZA с песней "Hto ya?"

4. TAYANNA с песней "Леля"

5. KADNAY с песней "Beat Of The Universe"

6. Yurcash с песней "Stop killing Love"

7. Mountain Breeze с песней "I See You"

8. ILLARIA с песней "Сила"

9. DILEMMA с песней "На паті"

Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018.

Телеканал UA:ПЕРШИЙ также будет проводить трансляцию на своем YouTube-канале.

Поддержать любимого участника Нацотбора на Евровидение-2018 можно с помощью смс-голосования, или бесплатно в приложении "Телепортал" после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.

Финал Нацотбора пройдет 24 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.

Напомним, ранее стали известны участники второго полуфинала Нацотбора и их песни.