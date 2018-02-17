"Евровидение-2018": где и когда смотреть трансляцию второго полуфинала Нацотбора

17 февраля 9 участников будут бороться за право попасть в финал Нацотбора.
17 февраля в 19.00 одновременно на двух телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартует прямая трансляция второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2018.
По результатам второго полуфинала определятся еще три финалиста Нацотбора. Как и в прошлую субботу, за возможность представлять Украину в Лиссабоне, Португалия на "Евровидении-2018" будут соревноваться девять исполнителей.
1. INGRET с песней "Save my planet"
2. MELOVIN с песней "Under The Ladder"
3. JULINOZA с песней "Hto ya?"
4. TAYANNA с песней "Леля"
5. KADNAY с песней "Beat Of The Universe"
6. Yurcash с песней "Stop killing Love"
7. Mountain Breeze с песней "I See You"
8. ILLARIA с песней "Сила"
9. DILEMMA с песней "На паті"
Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018.
Телеканал UA:ПЕРШИЙ также будет проводить трансляцию на своем YouTube-канале.
Поддержать любимого участника Нацотбора на Евровидение-2018 можно с помощью смс-голосования, или бесплатно в приложении "Телепортал" после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.
Финал Нацотбора пройдет 24 февраля, в котором и определится представитель Украины на конкурсе.
Напомним, ранее стали известны участники второго полуфинала Нацотбора и их песни.